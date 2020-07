Kleingärten boomen

"Noch vor zehn Jahren hatten wir meist so um die 20 freie Gärten in unserer Anlage - bei insgesamt 135 Gärten", sagt Winden. Dann kamen vor einigen Jahren Familien aus den benachbarten Kindergärten auf den Geschmack. Mehr als 20 junge Familien haben seitdem beim "Schrebergarten 06" eine neue zweite Heimat gefunden. Trendsetter in der aktuellen Kleingarten-Welle. "Die Wartezeit hielt sich zuletzt aber noch in Grenzen, nach maximal einem Jahr war man an der Reihe", so der Vorsitzende.