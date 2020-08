Olaf Köller: Wenn man die offiziellen Verlautbarungen hört, ja. Aber mein Eindruck ist, dass viele Schulen nicht wirklich darauf vorbereitet sind. Sie sind hauptsächlich auf den Präsenzbetrieb vorbereitet, also darauf, dass die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule kommen. Aber auf den Tag, an dem wieder eine Klasse oder ein Jahrgang geschlossen wird, sind die Schulen unzureichend vorbereitet.