Auch das Bildungsministerium in Potsdam verweist auf das Umweltbundesamt. Jede Schule habe aber zwei sogenannte Luftgüteampeln erhalten, die anzeigen, wann gelüftet werden muss. In Sachsen-Anhalt ist das Bildungsministerium noch zurückhaltender: "Falsch aufgestellte Geräte und Luftreiniger mit unwirksamen Filtern führen nicht zu einem Mehr an innenraumlufthygienischer Sicherheit, sondern können die Situation sogar verschlechtern", argumentiert das Kultusministerium. In Rheinland-Pfalz wiederum heißt es: "In den meisten unserer Schulen erfolgt eine Fensterlüftung."



Die Antworten der Länder deuten auf einen erneuten Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen in den Schulen im Herbst hin. Der Städte- und Gemeindebund weist vorsorglich die Verantwortung der Kommunen für einen verschleppten Einbau von Filtergeräten in Klassenzimmern zurück. "Was es nicht gab, war eine Bestandsaufnahme der Kultusminister und eine klare Erwartungshaltung der Landesregierungen", sagt ein Sprecher auf Anfrage. Sicher dürfe man jetzt nicht wieder Zeit vertrödeln. Aber ohne finanzielle Hilfe von Bund und Ländern könnten die Kommunen und Schulträger diese Aufgabe ohnehin nicht bewältigen.