Der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, sagte zuletzt im ZDF-Interview, es spreche einiges für eine Maskenpflicht im Klassenzimmer - weil man in einer "Experimentierphase" sei: "In Zügen haben wir Maskenpflicht, wir haben es in den Bussen, wir haben es in Geschäften, warum ausgerechnet in den Schulen darauf verzichten?", so Meidinger.