Hilfswerk warnt vor "verlorener Generation"

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hatten alle Bundesländer Mitte März Schulen und Kitas geschlossen. Inzwischen werden der Schulbetrieb und die Betreuung in den Kitas überall schrittweise wieder hochgefahren, eine einheitliche Linie gibt es aber nicht. Schleswig-Holstein zum Beispiel will alle Grundschüler schon ab 8. Juni wieder in die Schule schicken - und zwar ohne Abstandsregeln.