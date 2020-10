Bildungsgewerkschaften und der Bundeselternrat kritisierten außerdem das Rahmenkonzept der Kultusministerkonferenz für Infektionsschutz und Hygiene an den Schulen. Dieses halte sich nicht an die Empfehlungen des RKI. Zwar werden in dem Konzept Stufen festgelegt, etwa für das Maske-Tragen im Unterricht. Da diese aber nicht an feste Infektionszahlen gekoppelt werden, würden sie ihren Sinn verfehlen.