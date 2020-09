… ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Bundeselternrats (BER) und Vater von fünf Kindern im Alter von 13 bis 28 Jahren. Wassmuth hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Elternmitarbeit in Kindergärten und Schulen. Beruflich tätig ist der Verwaltungswirt aus Lohfelden als Abteilungsleiter in einem Ordnungsamt.



Der Bundeselternrat ist eine deutschlandweit organisierte Vertretung der Eltern aller Schulformen. Anders als die Elternvertretungen in den meisten Bundesländern, die durch das jeweilige Landesschulgesetz legitimiert sind, ist der BER eine Arbeitsgemeinschaft. Der BER unterstützt die Elternvertreter in den Ländern bei der Übernahme ihrer schulischen Mitwirkungsrechte und koordiniert die schulische Elternmitwirkung auf Bundesebene.

Bildquelle: Bundeselternrat