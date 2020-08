… ist Professor an der Medizinischen Hochschule Hannover und Leiter der Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Die Epidemiologie erforscht Gesundheit und Krankheit auf der Bevölkerungsebene, die Infektionsepidemiologie spezialisiert sich dabei auf übertragbare Krankheiten.

Bildquelle: dpa