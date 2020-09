Klar ist: Hygienevorschriften einzuhalten, darunter auch das Händewaschen, ist immer ratsam. Das Tragen eines Mundschutzes ist nicht per se sinnvoll, so die Einschätzung von Professor Torsten Bauer, Chefarzt für Pneumologie an der Lungenklinik Heckeshorn. Einen Mundschutz sollten Infizierte tragen, um ihre Umgebung zu schützen. Sie als Präventionsmaßnahme zu tragen, sei aber nur bedingt wirksam: "Viren sind ganz kleine Partikel, diese Mundschutze unterscheiden sich in ihrer Schutzwirkung. Das, was wir verfügbar haben, ist nach zehn Minuten durchfeuchtet und schützt vor Viren nur sehr ungenügend."