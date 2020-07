Auch Forscher von Universitäten in Texas und Kalifornien haben sich mit der Schutzwirkung der Gesichtsmasken befasst. Das Tragen von Schutzmasken hat demnach in Italien und New York jeweils Zehntausende Coronavirus-Infektionen verhindert. In Italien habe die Maßnahme zwischen dem 6. April und dem 9. Mai mehr als 78.000 Ansteckungen verhindert, in New York vom 17. April bis zum 9. Mai mehr als 66.000, berechnen Forscher.