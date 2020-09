Vermutlich wird es sich auch mit der Frage beschäftigen müssen, ob der Kaufvertrag nach Handelsgesetzbuch oder Bürgerlichem Gesetzbuch zustande kam - so argumentiert Ernst & Young Law. Dem Ministerium hätte eine deutlich längere Frist eingestanden werden müssen, die Masken zu prüfen, so die Anwälte in ihrer Klageerwiderung an das Unternehmen aus Hannover.