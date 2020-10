Wie in anderen EU-Staaten auch, steigen in Schweden seit mehreren Wochen die Infektionszahlen. Am 29. September lag der 7-Tage-Durchschnittswert für tägliche Neuinfektionen bei rund 42 Fällen – doppelt so hoch wie in Deutschland. Vor allem die Hauptstadt Stockholm ist betroffen. Doch zieht das den sogenannten schwedischen Sonderweg in der Corona-Pandemie in Zweifel?