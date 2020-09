02. April: Die Johns-Hopkins-Universität meldet, dass sich weltweit eine Million Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Außerdem sind nun mehr als 3,9 Milliarden Menschen - die Hälfte der Weltbevölkerung - von Maßnahmen betroffen, die helfen sollen, die Ausbreitung zu verlangsamen.



20. April: In Deutschland treten die ersten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft, Ende des Monats einigen sich Bund und Länder auf weitere Lockerungen, wie die Öffnung von Spielplätzen oder Museen.



27. April: In allen Bundesländern gilt nun eine Mundschutzpflicht, meist in Supermärkten und im ÖPNV.