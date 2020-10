Aufgrund der derzeitigen Reisewarnung für die beliebte Skidestination Tirol, steigt die Nachfrage nach Skigebieten in Deutschland. In Bayern will man künftig Gedränge am Hang oder Lift entzerren. So will man beispielsweise nicht alle Gondeln und Lifte voll besetzen. Auf Abstand will man auch abseits der Piste gehen. In den Chiemgauer Alpen beispielsweise sollen mehr Loipenspuren entstehen. Auch sollen zusätzliche Wanderrouten ausgebaut werden.