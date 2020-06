Bernd Stelter

Quelle: Imago/Stephan Wallocha

Der Kabarettist und Moderator Bernd Stelter fährt nach Zeeland. "Ich habe dort seit langem einen Stehcaravan." Dort seien die Restaurants auch wieder auf und er müsste an Pommes rankommen. "Insofern denk ich mir, ich werde im Sommer schön einige Wochen in den Niederlanden verbringen. Ich bin sowieso nicht der Typ, der am Strand liegt. Was ich vorhabe, ist spazieren gehen, Fahrrad fahren und schreiben. Das werde ich alles können, und da freu ich mich drauf."