Corona-Tests an Flughäfen: Stand der Dinge

Bisher müssen Menschen, die aus diesen Ländern zurückkehren, in Deutschland zunächst 14 Tage in häusliche Quarantäne - sofern sie nicht einen negativen Corona-Test vorweisen können, der höchstens 48 Stunden alt ist. Außerdem müssen sie sich bei ihrem jeweiligen Gesundheitsamt melden. Ob die Rückkehrer die Quarantäne tatsächlich einhalten, ist jedoch fraglich. Deshalb will die Politik hier nachjustieren.