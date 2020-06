Corona-Neuausbruch oder zweite Welle?

Die Corona-Pandemie sorgt derzeit vor allem in Amerika und Asien für viel menschliches Leid und Chaos in den Gesundheitssystemen. Doch auch in Deutschland wächst nach massenhaften Covid-19-Neuinfektionen etwa beim Fleischfabrikanten Tönnies die Sorge davor, dass sich das Virus wieder beschleunigt ausbreiten könnte.