Krankenwagen in Madrid.

Quelle: Jorge Sanz/SOPA Images/ZUMA Wire/dpa/Bild vom 19.03.2020

Im von der Corona-Krise besonders schwer betroffenen Spanien steigt die Zahl der Fälle weiter rasant an. Die Zahl der Infizierten sei auf mehr als 28.500 geklettert, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das sind 3.500 Fälle mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten stieg auf 1.720. Am Samstag waren es in ganz Spanien noch 1.326 gewesen.



Das ist ein Anstieg der Todesopfer um fast 30 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Besonders heftig betroffen ist die Region Madrid, wo schon 1.021 Todesopfer verzeichnet wurden.