Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will ein Zeichen der Solidarität setzen - und besucht das von der Corona-Pandemie besonders schwer betroffene Norditalien. Er wird an diesem Donnerstag für zwei Tage in Mailand erwartet. Norditalien wurde früher und härter von der Pandemie getroffen, als andere europäische Länder - und fühlte sich von anderen EU-Staaten im Stich gelassen.