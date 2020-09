Doch es sei generell bei der Impfstoff-Forschung so, dass man die Ergebnisse der Phase 3 abwarten muss - hier wird der Impfstoff an einer sehr großen Anzahl von freiwilligen Probanden getestet, um den Grad der Wirkung und der Nebenwirkungen besser einschätzen zu können. "Man kann erst am Ende sagen, ob dieser Impfstoff sicher und effektiv ist." Streeck warnte daher vor zu voreiligen Schlüssen: "Eine Impfstoffentwicklung ist immer komplex." Am Ende dieser Entwicklung könne es immer passieren, dass ein Impfstoff keine Wirkung hat. Wann und ob einer verfügbar sein könnte, ließe sich daher nicht verlässlich voraussagen.