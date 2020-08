Aerosole sind sehr kleine Schwebeteilchen, in denen sich das neuartige Coronavirus befinden kann. Anders als Tröpfchen, die zu Boden fallen, können die unter fünf Mikrometer kleinen und leichteren Aerosole noch längere Zeit in der Luft stehen und ansteckend sein. "Diese Partikel, die sind in Flüssigkeit, in Wasser eingehüllt, und dieses Wasser verdunstet relativ schnell. Dadurch werden die Partikel noch kleiner", erklärte Christian Drosten in seinem NDR-Podcast. Er nimmt an, dass fast die Hälfte der Übertragung von Sars-Cov-2 durch Aerosole erfolgt.