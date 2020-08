Der Kinder- und Jugendmediziner verweist darauf, dass man in der im Mai/Juni durchgeführten Untersuchung an fast 2.700 Schülern und Lehrern in mehreren sächsischen Städten keinen Hinweis darauf gefunden habe, "dass Kinder und Jugendliche besonders häufig den Virus in sich tragen oder getragen haben".