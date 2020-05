Demnach schlägt das Medikament Remdesivir des US-Biotechkonzerns Gilead bei vielen Covid-19-Patienten offenbar an. Die Genesungszeit liegt im Vergleich zu Plazebo-Patienten um vier Tage oder 31 Prozent niedriger, wie das National Institute of Health (NIH) in Washington mitteilte. Auch sei die Todesrate etwas geringer.