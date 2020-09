Während es in Berlin schier unmöglich sei, größere Menschenansammlungen zu vermeiden, sei das im ländlichen Lappland kein Problem. "Ich würde fast sagen, ich würde mich gerade an keinem Ort auf der Welt sicherer fühlen als hier in Lappland", so Hylton, die nun im Master Tourismusmanagement an der University of Lapland in Rovaniemi studiert.