Sylt: Superspreader-Ereignis befürchtet

Am Wochenende wurden im Kreis Nordfriesland, zu dem Westerland gehört, zunächst keine neuen Fälle bekannt. In Schleswig-Holstein haben sich seit Beginn der Pandemie 5.235 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung am Samstagabend mitteilte. Am Samstag kamen 26 neue Fälle hinzu, am Freitag waren 54 Neuinfektionen gezählt worden.