Auch die junge Frau, die sich so sehr um die Zukunft der Gesellschaft sorgte, war am Ende des Telefonats erleichtert. "Sie sagte dann: 'Da hat sich was in mir aufgestaut'", erzählt Uta, die ehrenamtliche Mitarbeiterin, "und dann meinte sie: 'Beim nächsten Mal suche ich mir schneller jemanden zum Reden - oder ich rufe einfach wieder Sie an'."