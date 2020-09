Auch ein weiterer Allgemeinmediziner in meiner Straße lehnt ab. Ich solle es mal beim Münchner Tropeninstitut versuchen, nur: Auch dort sind alle Leitungen dauerhaft belegt.



Mail an die Pressestelle des Gesundheitsreferats der Stadt München: "Bei allem Verständnis für die aktuelle Situation, ich möchte mich testen lassen, nur wo?" Dem Oberbürgermeister, so schreibt man mir, sei es "wichtig, dass die Anruferinnen und Anrufer möglichst schnell durchkommen und Antworten auf ihre Fragen erhalten." Mir auch. Ich möchte einen Test! In meinem Haushalt laufen mein Mann, meine drei Kinder und deren Freunde ein und aus.