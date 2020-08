Gerade in den vergangenen Wochen lässt sich beobachten, dass der Zusammenhang zwischen Testzahl und Neuinfektionszahl schwach ist. Seit Mitte Juli zieht die Zahl der neuen Corona-Fälle in Deutschland wieder an: Die neuen Fälle haben sich innerhalb von vier Wochen verdoppelt. Die Zahl der durchgeführten Corona-Tests ist gleichzeitig aber nur um 25 Prozent gestiegen.