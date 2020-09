In Bayern gibt es wieder Verzögerungen bei der Übermittlung der Ergebnisse von Corona-Tests. Die Betroffenen waren zwischen Samstag und Dienstag an bayerischen Flughäfen auf das Coronavirus getestet worden und bekamen nicht binnen der versprochenen Frist von 48 Stunden ein Resultat, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München mitteilte.