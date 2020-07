Wer aus dem Urlaub in einem Risikogebiet zurückkehrt, soll ab kommender Woche verpflichtend auf das Coronavirus getestet werden, so hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) es am Montag angekündigt. Dieses Vorhaben unterstützt Gérard Krause, Leiter der Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Für ihn sind aber viele Fragen zum Ablauf noch nicht geklärt.