Ein Großteil der betroffenen Personen sei von Reisen aus der Balkanregion zurückgekehrt – und habe sich bei der Einreise nach Deutschland an der Grenze in Bayern testen lassen. Erst deutlich später seien die Ergebnisse nach Kassel übermittelt worden. Für Infizierte und deren enge Kontaktpersonen ordnete die Stadt umgehend eine häusliche Quarantäne an.