Eine Studie der Johns-Hopkins-Universität, die in der Fachzeitschrift Annals of Internal Medicine erschienen ist, hat ergeben, dass rund 20 Prozent der Tests trotz einer Infektion mit dem Coronavirus negativ ausfallen. Und das zu einem günstigen Zeitpunkt im Krankheitsverlauf, wenn viele Viren im Rachen der Patienten vorhanden sind. Vorher seien die Fehlerquoten noch erheblich höher, am ersten Tag der Infektion gar 100 Prozent, eine Infektion wird also nicht erkannt.