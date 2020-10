Wie Künstler unter "Corona-Verträgen" leiden

Der Opernsänger will nicht, dass sein Name genannt wird - zu groß ist die Gefahr, dass er für die Theater zur "Persona non grata" wird: Wer sich beschwert, wird nicht gebucht. Er hat viele Jahre im Aus- und Inland drei Musikstudiengänge studiert, hat schon einige Rollen gesungen - und muss sich diese Spielzeit mit einem "Corona-Vertrag" zufriedengeben. "Sollte aufgrund der Corona-Pandemie nicht gespielt werden können, hat der Künstler keinen Anspruch auf Vergütung", zitiert er aus dem Vertrag.