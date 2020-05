Kleine und mittelgroße Veranstalter von Konzerten und Kulturevents sind nach Worten von Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg aufgrund der Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht. Sollte es keine aufschiebende Regelung für die Ticketerstattung geben, dann werde die Kulturlandschaft in Deutschland umfassend und dauerhaft Schaden nehmen.



"Dann gehen mehr als die Hälfte der deutschen Veranstalter in den Konkurs", warnte Schulenberg, der Europas führendes Ticket- und Live-Entertainment-Unternehmen leitet.