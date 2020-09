Es sah so aus, als hätten die von der Corona-Pandemie stark betroffenen Länder in Europa das Virus unter Kontrolle gebracht. Doch seit Ende Juli steigen die Infektionszahlen in Italien, Frankreich, Spanien und auch Großbritannien wieder stark an. Auch in Deutschland werden wieder mehr Corona-Fälle festgestellt, wenn auch auf niedrigerem Niveau.