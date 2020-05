Stirbt in Deutschland ein positiv auf das Coronavirus getesteter Mensch, geht er als Corona-Todesfall in die Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) ein - unabhängig davon, ob er direkt an Covid-19 gestorben ist oder möglicherweise an einer anderen Ursache:



Das RKI zählt also zu den Corona-Todesfällen einerseits Menschen, die direkt an der Coronainfektion und deren Begleiterscheinungen (wie z.B. Lungenentzündung) gestorben sind. Andererseits gelangen auch Menschen in die Statistik, die eine Vorerkrankung hatten und bei denen es nicht sicher ist, was letztendlich die Todesursache war.

Bildquelle: ap