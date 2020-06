Es sind viele Umstände, die zum Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück beigetragen haben. Etwa die Kälte in der Fabrik oder die beengten Verhältnisse, in denen viele der osteuropäischen Arbeiter leben mussten. Der Bonner Hygiene-Experte Martin Exner hat auf einen weiteren möglichen Grund verwiesen: die Luftkühlung im Zerlegebetrieb, wo sich besonders viele Menschen angesteckt haben.