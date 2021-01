Frevert: Unsere Geschichte ist komplizierter, und die Erinnerung an staatliche und militärische Gewalt dominiert die nationale Trauerpraxis. In ihr spielt die Schweigeminute historisch keine große Rolle. Erfunden wurde sie tatsächlich in Großbritannien nach 1919, als eine Form des stillen, individuellen Gedenkens, in dem sich zugleich ein nationales Kollektiv bildet. In Deutschland hat sich das nicht durchgesetzt. Aber solche Traditionen ziviler Trauer bieten zweifellos einen besseren Anknüpfungspunkt als Politiker-Reden, Kranzniederlegungen und Streichquartette.