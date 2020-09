Die USA planen, ihr Personal aus dem Konsulat in Wuhan zu holen. Die US-Botschaft in Peking teilte mit, es werde auch begrenzte Kapazitäten für weitere Amerikaner in einem Flugzeug geben, das am Dienstag von Wuhan direkt nach San Francisco fliegen soll. Sollte es nicht genügend Sitze geben, werde denjenigen ein Vorrecht eingeräumt, die "einer erhöhten Gefahr durch das Coronavirus" ausgesetzt seien.