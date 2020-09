"Es ist beispiellos", sagt der Geschichtsprofessor und Experte für Bestattungsriten der Inka, Christopher Heaney, von der Penn State University. Die Tradition des Tags der Toten wiederhole sich in ganz Lima im Kleinen, sagt ein Experte für Medizin in Peru an der University of Washington, Adam Warren. Das geschehe anhand der Schreine, die Menschen in ihrem eigenen Zuhause errichteten. Mindestens 4.686 Tote mit dem Coronavirus sind zwischen März und Mitte August in Peru eingeäschert worden, wie aus Angaben von Vertretern des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Das sind knapp 20 Prozent der 25.000 bestätigten Todesfälle mit dem Coronavirus in Peru.