Die Travel-Bloggerin Madeleine Schneider-Weiffenbach verdient ihr Geld mit Urlaubsfotos und -videos, die sie auf Instagram veröffentlicht. Mit ihren Beiträgen erreicht sie 1,1 Millionen Menschen. Gerade jetzt in der Krise ist das ein wichtiges Marketinginstrument für die Tourismusbranche: "Wir sind eigentlich wie so eine Art Botschafter, weil die Leute natürlich jetzt besonders schauen: Wie ist das Reisen in einem Land?"