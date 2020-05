Der Waldverlust in den Tropen ist laut der Naturschutzorganisation WWF während der globalen Corona-Pandemie massiv angestiegen. Die Waldzerstörung in 18 untersuchten Ländern sei im März 2020 im Vergleich zu den Vorjahren um durchschnittlich 150 Prozent angestiegen, erklärte der WWF Deutschland am Donnerstag unter Berufung auf eine eigene Studie.