Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt das Mittel bei Patienten mit "schwerem oder kritischem" Verlauf. "Das ist nichts Neues, was jetzt hervorsticht. Das ist eine symptomatische Behandlung, die in Ordnung ist, aber was ich so in der Zeitung lese, war ja Herr Trump nicht so krank, dass man ihm das hätte geben müssen. Insofern hätte ich das auch nicht genommen", sagt Kremsner von der Universität Tübingen.