Zum Vergleich: In den Jahren zuvor waren es in der gleichen Kalenderwoche immer nur um die 80.000, selbst in der heftigen Grippesaison des Jahres 2018 starben nur knapp 90.000 Menschen. Doch allein Spanien zählte in dieser Woche im April über 20.000 Tote - mehr als doppelt so viele wie sonst üblich.