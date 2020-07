Seit Anfang Juli verzeichnet das Land am Schwarzen Meer mit täglich knapp 180 Neuinfektionen so viele wie noch nie in der Krise. Etwa ein Fünftel der 5.900 in Bulgarien bekannten Fälle wurden alleine in der vergangenen Woche registriert. Größere Ausbrüche wurden zuletzt in der Stadt Veliko Tarnovo und unter den Mitgliedern von Fußballteams aus der Hauptstadt Sofia und der Küstenstadt Warna bekannt.