Newsom hatte mit dem Wiedereröffnungsprozess mehr Kontrolle an die einzelnen Bezirke abgegeben, die so entscheiden konnten, wer oder was unter welchen Umständen öffnen darf. Dies führte zu einem Flickenteppich von lokalen Regeln. So war in einem Ort, das Tragen von Masken in Geschäften Pflicht, im Nachborort dagegen nicht.