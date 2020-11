Ähnlich wie in Deutschland liegen die meisten Pandemie-Maßnahmen in den USA in der Verantwortung der Bundesländer bzw. -staaten. Im Gegensatz zu Europa, wo in diesen Tagen empfindliche Lockdown-Maßnahmen beschlossen werden, fällt die Reaktion auf rasant steigende Infektionszahlen in den USA eher zurückhaltend aus.