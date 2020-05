So wie der Umgang mit dem Coronavirus insgesamt ist auch die Sammlung der damit verbundenen Daten in den USA national nicht einheitlich. Doch Daten aus einzelnen Städten und Regionen deuten darauf hin, dass Afroamerikaner unverhältnismäßig stark vom Virus betroffen sind. In Chicago, Milwaukee und Louisiana, zum Beispiel, sind über 70 Prozent der Covid-19-Todesfälle Schwarze, obwohl Afroamerikaner jeweils nur ein Drittel der Bevölkerung ausmachen.