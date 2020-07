Erst am Freitag verzeichneten die USA wieder einen Rekordanstieg bei den Coronavirus-Infektionen: Binnen 24 Stunden wurden fast 78.000 Neuinfektionen registriert, wie aus einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht. Es war der dritte Höchststand bei den täglich festgestellten Neuinfektionen in Folge. In Städten wie San Antonio und Corpus Christi bestellten die Behörden wegen drohenden Platzmangels in Leichenhallen und Krematorien Kühlwagen, um sich auf das Schlimmste vorzubereiten.