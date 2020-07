Auch in Arizona wurden allein am Mittwoch fast 4.900 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 bekannt sowie 88 neue Todesfälle. In Colorado, Virginia, Delaware und New Jersey wurden geplante Wiederöffnungen von Bars und Restaurants auf Eis gelegt oder zurückgenommen. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio kündigte an, die Innenbereiche von Restaurants vorerst nicht wieder zu öffnen.